Москва, 23 декабря, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Более трехсот случаев заболевания дифтерией зафиксировано на территории Йемена по состоянию на середину декабря, 23 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Грищук ЮН Йемен. Эль-Мукалла

«По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 декабря 2017 года, на 4 декабря в 15-ти из 20-ти районов Йемена зарегистрировано 318 случаев, подозрительных на дифтерию, 28 из которых — со смертельным исходом», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что половина заболевших — это дети в возрасте от пяти до 14 лет. Кроме того, согласно статистике, практически все умершие (95%) — это дети в возрасте до 15 лет.

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21 декабря Роспотребнадзор сообщил о массовом заболевании на борту американских судов, от которого пострадали более 500 человек. Причиной вспышки могли быть норовирусы, а также загрязнение воды, продуктов или инфицированная команда кораблей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тибетском автономном районе Китая выявлено 30 тысяч случаев заражения эхинококкозом — смертельной паразитарной инфекцией. Обследованы более трех миллионов человек.