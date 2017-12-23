Вашингтон, 23 декабря, 2017, 04:17 — ИА Регнум. Беспошлинный режим, введенный США в отношении ряда товаров украинского производства в рамках Генеральной системы торговых преференций (ГСП), приостановлен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Соответствующее письменное заявление сделал американский президент Дональд Трамп, обращаясь к Конгрессу США. Документ направлен руководству законодательного органа 22 декабря.

«Я информирую вас о своем намерении приостановить беспошлинный режим, введенный в рамках программы ГСП в отношении определенных видов товаров, произведенных на Украине», — заявил Трамп.

Трамп обосновал свою инициативу тем, что в Киевом не обеспечивается должная защита прав интеллектуальной собственности.

Напомним, участие в программе ГСП позволяет стране-экспортеру возможность ввозить в США товары без уплаты пошлин.

Ранее украинский президент Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за решение поставлять ВСУ летальное оружие. Также США «помогают» Киеву в борьбе с «российской пропагандой».

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