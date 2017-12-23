Вашингтон, 23 декабря, 2017, 03:49 — ИА Регнум. Поставки Киеву противотанковых вооружений намерен одобрить американский президент Дональд Трамп, с ссылкой на источники в Государственном департаменте США передает телеканал ABC.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

Уточняется, что ВСУ могут получить от Вашингтона 210 ракет, 35 пусковых комплексов и боеприпасы. В частности, речь идет об американских переносных противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) Javelin. Общая сумма поставок — $47 млн.

В случае положительного решения Трампа, вопрос будет рассматриваться депутатами американского Конгресса. Вероятно, инициативу поддержат многие республиканцы. Решение должно быть принято конгрессменами в течение месяца.

Комментируя это сообщение, Марк Раймонди, пресс-секретарь американского Совета национальной безопасности, сказал, что пока «объявлять нечего». Отметим, что сам телеканал приводит мнение, согласно которому Москва негативно отреагирует на поставки Киеву американских ПТРК.

Напомним, поставки летального оружия Украине предусмотрены новым оборонным бюджетом США. 20 декабря источник в Белом доме сообщил, что администрация Трампа одобрила первую поставку Киеву летального оружия на сумму $41,5 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сделка по продаже летального оружия Киеву приведет к тому, что местные националисты поднимут голову.

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