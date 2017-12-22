Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 23 декабря, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик направлял письмо члену президиума БиГ от сербов Младену Иваничу, в котором высказался за то, чтобы официальный Сараево во время голосования в Генассамблее ООН по резолюции об Иерусалиме поддержал позицию США, сообщает «Танюг».

Флаг Республики Сербской

"Принимая во внимание всю деликатность многолетней проблемы между Израилем и Палестиной, а также в свете решения президента США Дональда Трампа перенести дипломатическое представительство США в Иерусалим, я прошу вас как члена президиума от Республики Сербской сделать всё, чтобы глава миссии Боснии и Герцеговины в ООН не поддержал резолюцию, вынесенную на рассмотрение Генассамблеи и направленную на отклонение решения американского президента», — приводит агентство текст письма Милорада Додика.

Босния и Герцеговина, напомним, вошла в число 35 стран, воздержавшихся при голосовании по резолюции. В поддержку документа выступили 128 государств, против — девять стран, в том числе США и Израиль. Представители ещё 21 страны вовсе не участвовали в голосовании.

В резолюции заявляется о непризнании юридической силы за любыми решениями и действиями, направленными на изменение статуса Иерусалима, включая открытие в этом городе дипломатических представительств.

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