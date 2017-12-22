Москва, 23 декабря, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Судебные разбирательства связанные с публикациями в СМИ, стали причиной заморозки счетов российского режиссера Сергея Михалкова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Фото пресс-службы фестиваля «Евразийский мост» Никита Михалков

Уточняется, что у Михалкова заблокирована часть денег. Его юристы рассчитывают на решение апелляционной инстанции об отмене заморозки.

Напомним, 22 декабря Савеловский суд (Москва) отказал Михалкову взыскать деньги за публикацию в СМИ статьи о «Налогах на болванки». Истец требовал, чтобы 3,8 млн рублей были взысканы с «ФедералПресс» и газеты «Известия».

Михалков подал в суд на «Известия» в начале марта 2016 года. Претензии режиссера возникли к публикации «Никита Михалков будет собирать «налог на болванки» еще 10 лет» от 18 сентября 2015 года. В статье использовалась его фотография.

В статье говорилось, что Российскому союзу правообладателей (руководит Михалков) продлили срок государственной аккредитации, которая дает право на сбор одного процента от стоимости бытовой электроники за копирование фильмов и музыки их пользователями («налог на болванки»).

Режиссер не согласен с этим утверждением и с иллюстрацией к публикации. Аналогичный иск был подан Михалковым к РБК.

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