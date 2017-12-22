Кишинёв, 23 декабря, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Помощи в отмене антироссийского закона об «иностранной пропаганде», принятого молдавским парламентом, попросят социалисты Молдавии у ключевых европейских структур, сообщил журналистам представитель социалистической партии Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Комментируя решение Кишинева о принятии закона, ограничивающего вещание российских телеканалов в Молдавии и принятого 22 декабря, депутат сказал, что 25 декабря его соратники обратятся в ОБСЕ.

«Мы направим обращения во все европейские структуры, Совет Европы, и сделаем все возможное, чтобы благодаря международным органам власти Молдавии отказались от этого проекта», — заявил Батрынча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон вопреки решению молдавского президента Игоря Додона был принят 22 декабря. Инициаторами стала Демократическая партия Молдавии, поддержали его также молдавские либералы.

Закон налагает ограничения на вещание российских новостей и информационно-аналитических передач на телевидении и радио. Цель инициативы - борьба с «российской пропагандой».

Ранее Додон выступил противником антироссийской инициативы и отклонил ее, но парламент вновь проголосовал за законопроект, и теперь глава государства, в соответствии с молдавским законодательством, обязан подписать документ.