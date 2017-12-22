Киев, 23 декабря, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Телефонные переговоры между украинским президентом Петром Порошенко и американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном состоялись 22 декабря. Основная тема беседы — претензии к России по поводу ситуации в Донбассе, сообщили в пресс-службе главы Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Рекс Тиллерсон

«Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, — сообщили в пресс-службе. — Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственный вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе».

В администрации Порошенко отмечают, что участники переговоров скоординировали позиции относительно миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Украинская сторона воспользовалась случаем высказать благодарность «за продолжение санкций против России», а также за резолюцию ООН по Крыму. Киев признателен Вашингтону за «укрепления обороноспособности Украины».

Со своей стороны Тиллерсон от имени Вашингтона обещал продолжать поддерживать Киев. Был поднят актуальный вопрос «прогресса украинских реформ».

«Глава украинского государства проинформировал о разблокировании процесса создания антикоррупционного суда», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, вопрос отзыва российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе Порошенко уже использовал как повод подключить к процессу иностранные государства.

Так, 20 декабря, на следующий день после вывода российских представителей из СЦКК, он выразил желание пригласить в состав центра представителей Германии и Франции. Украинский президент мотивирует свои планы тем, что в таком случае, как он считает, будет больше «прозрачности» и «эффективности».

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Стоит отметить, что в Донбассе с отзывом российских офицеров из СЦКК связывают увеличение обстрелов по ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Сразу после вывода российских представителей украинская армия начала массированные обстрелы мирных населенных пунктов с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.