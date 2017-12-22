Сан-Франциско, США, 22 декабря, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР США задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Сан-Франциско на Рождество, сообщает 22 декабря телеканал ABC.

U.S. Air Force Агенты ФБР

Уроженец калифорнийского города Модесто по имени Эверитт Аарон Джеймисон признался, что хотел совершить террористическую атаку на пирсе в северном районе Сан-Франциско, так как знал, что там бывает много людей.

Как именно мужчина собирался реализовать свой преступный замысел, не сообщается.

По информации телеканала, ссылающегося на данные спецслужб, на странице подозреваемого в соцсетях были обнаружены свидетельства его приверженности идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Московский окружной военный суд приговорил 23-летнего гражданина Киргизии, планировавшего теракт в Москве, к 12 годам лишения свободы.

Преступник собирался при помощи грузового автомобиля совершить террористический акт на одной из улиц российской столицы.