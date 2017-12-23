Москва, 23 декабря, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Звёзды шоу-бизнеса, новая серия мультфильма, 85 артистов в зрительном зале и 300 — на сцене, 500 уникальных костюмов, зрелищное цирковое шоу и 70 000 кв. м праздника — единственное в своем роде грандиозное новогоднее представление будет проходить в «Крокус Сити Холле» с 23 декабря по 8 января.

Афиша Шоу «Ну, погоди! Поймай звезду»

Впервые в истории новогодних мероприятий звезды эстрады станут непосредственными участниками шоу. Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Александр Олешко, Олег Газманов, МакSим, Слава, Родион Газманов, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Анастасия Стоцкая исполнят вместе с залом любимые зимние хиты. Каждый из артистов участвует в представлении только один день. Первой к грандиозному празднику присоединилась Нонна Гришаева, выступив на премьерном показе 22 декабря.

Гостями премьеры стали звезды шоу-бизнеса с детьми: телеведущая Юлия Барановская, дизайнер Белла Потемкина, продюсер Сергей Кожевников, певица Таня Терешина, актриса Анна Чурина, певец Денис Майданов, актер Олег Масленников-Войтов, актриса Екатерина Волкова, актер Алексей Гаврилов, певец Владимир Левкин, актер Евгений Кулаков, PR-менеджер телеканала «ЖАРА» Мария Кохель и многие другие.

Звездные гости поддержали ежегодную благотворительную акцию Crocus Group — «Волшебная Ёлка VEGAS», организуемую совместно с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Главный инициатор акции — первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Целью акции стал сбор средств на улучшение условий проживания детей из детских домов и реабилитационных центров.

В рамках акции премьеру шоу посмотрели более 6 тысяч детей.

Всех гостей мегашоу «Ну, погоди! Поймай звезду» ждет еще одно уникальное предложение от организаторов — самый большой в Европе крытый парк аттракционов и развлечений, который станет частью единой новогодней страны в «Крокусе». Отличительная особенность парка — 65 аттракционов на любой возраст и вкус. Вход в парк свободный. На развлечения будет действовать «Детский безлимит» — посещение разнообразных аттракционов по фиксированной цене.

Для всех желающих в парке пройдет бесплатное полноценное игровое шоу «Новый год кота Леопольда» со своим оригинальным сюжетом, интерактивной программой и тематическими костюмами.

Также на территории парка будет работать планета роборазвлечений «Мир будущего», не имеющая аналогов в России. Выставка представит 50 разнообразных роботов и огромную интерактивную зону, включающую контактный робозоопарк.