Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация на Корейском полуострове должна разрешаться путём диалога, и Москва готова содействовать принятию конкретных мер в этом направлении. Об этом 22 декабря заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Сафронков, передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам. Вновь призываем заинтересованные стороны скорейшим образом предпринять практические меры в целях деэскалации обстановки», — сказал Сафронков.

По его словам, российская сторона «этим усилиям готова содействовать и уже это делает».

Сафронков также отметил, что единогласное принятие резолюции СБ ООН о новых санкциях против КНДР стало возможным только при учёте предложений России, которые были согласованы в документе «в последнюю минуту, в результате предпринятых изнурительных усилий».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи, проект которой был подготовлен США.

Новые санкции серьезно ограничивают экспорт КНДР, а также поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Также резолюция предусматривает заморозку активов всех представителей министерства народных вооружённых сил КНДР и других лиц.

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