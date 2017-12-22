Вашингтон, 23 декабря, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Государственный департамент США объявил, что рассматривает санкции против «ряда лиц» из высшего руководства военных в Мьянме, передает Associated Press.

Мьянма

В настоящий момент США уже введены санкции против командующего армией Мьянмы в штате Ракхайн Маунг Маунг Соэ, однако ведомство намерено требовать давления и на других военных.

По словам пресс-секретаря Госдепа США по восточной Азии Катины Адамс, Соединенные Штаты рассматривают варианты «обеспечения того, чтобы лица, ответственные за этнические чистки и другие злодеяния (в штате Ракхайн — прим. ИА REGNUM ), столкнулись с соответствующими последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа из бирманского штата Ракхайн в результате действий военных Мьянмы бежали более 650 тыс. мусульман-рохинджа. Представители ООН считают происходящее в штате этническими чистками».

В настоящий момент правительство Бангладеш уже заключило с военными Мьянмы соглашение о репатриации беженцев-рохинджа. Возвращение беженцев в Мьянму должно начаться в 2018 году.