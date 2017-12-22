Бишкек, 22 декабря, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Бишкекский городской суд оставил в силе решение Свердловского районного суда, обязавшего ИА «24.kg» и журналиста Кабая Карабекова выплатить по 5 млн сомов (4,2 млн рублей) компенсации по иску президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Поводом для судебного разбирательства стала одна из опубликованных информагентством статей, в которой содержалось утверждение о якобы имевшихся контактах братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями.

По мнению истца, эта публикация нанесла вред чести, достоинства и деловой репутации Сооронбая Жээнбекова, который на тот момент был одним из претендентов на высшую государственную должность Киргизии.

Ответчики же настаивали на том, что «в публикации нет утверждений, а, напротив, высказывается сомнение посредством слова «якобы». А также на том, что кандидат в президенты Жээнбеков, «имевший в начале года рейтинг всего 3% и который к началу предвыборной гонки возрос десятикратно, выиграл президентские выборы с большим отрывом от основного соперника, а значит, на его имидже публикация не сказалась».

Кабай Карабеков отметил , что судебное заседание длилось лишь 10 минут и судебная коллегия доводы ответчиков не посчитала существенными. Теперь журналист и информационное агентство намерены обратиться с надзорной жалобой в Верховный суд Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря 2017 года состоялось заседание Октябрьского районного суда Бишкека, по результатам которого судебный орган отклонил просьбу учредителей ИА «Zanoza.kg» Дины Масловой и Нарына Идинова о предоставлении рассрочки по выплате 40 млн сомов (33,6 млн рублей) компенсаций по искам генеральной прокуратуры, защищавшей интересы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.