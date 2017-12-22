Владивосток, 22 декабря, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов заявил, что все, кто проявит себя на конкурсе «Лидеры России», найдут себе место в жизни.

Kremlin.ru Игорь Шувалов

«Отличный конкурс. Молодежь и не только молодежь ставит вопрос об эффективности социальных лифтов. Для всех тех, у кого есть амбиции и желание сделать для страны так, чтобы страна чувствовала себя иначе, и свои планы сопрягать с развитием страны, конкурс — большое дело», — сказал Игорь Шувалов журналистам во Владивостоке, где проходит полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» по ДФО.

По его словам, «квалифицированные и неравнодушные люди — большой дефицит».

«Все, кто захотят работать и проявит себя в рамках конкурса, все найдут себя. Это большое начинание», — сказал он, отметив, что надеется на встречу с многими участниками полуфинала в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Санкт-Петербурге и Владивостоке стартовали полуфиналы по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам. Они завершатся 23 декабря.

Напомним, «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Россия — страна возможностей» — это открытая проектная платформа, на которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.