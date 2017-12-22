Душанбе, 22 декабря, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Заработная плата работникам бюджетных отраслей будет увеличена с 1 сентября 2018 года. Об этом в своем обращении к парламенту страны заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, отметив, что решение принято с учетом «развития экономики страны и сегодняшних финансовых возможностей».

Бонки миллии Тоҷикистон (National Bank of Tajikistan) Сомони

«Заработная плата работников органов власти и государственного управления, учреждений народного образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты и других бюджетных учреждений и организаций будет повышена на 15 процентов, а также заработная плата работников органов правопорядка и военнослужащих на 10 процентов», — сообщил глава государства.

По его словам, повышение до 15% также ожидает минимальный и максимальный уровень пенсии по возрасту. Кроме того, в среднем до 15% будут повышены трудовая пенсия, студенческие и другие виды стипендий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 ноября спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуровпоручил Агентству социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в течение месяца (который уже истек, — прим. ИА REGNUM ) разработать стратегию для повышения пенсий.

По данным первого заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий Назокат Одиназоды, в стране насчитывается более 640 тысяч пенсионеров, а сумма пенсионного фонда страны составляет около 2,7 млрд сомони (18,4 млрд рублей). Минимальная пенсия сейчас равна 270 сомони (1844 рубля), максимальная — 748 сомони (5109 рублей). Размер минимальной заработной платы установлен на уровне 400 сомони (2732 рубля).

Отметим, что последнее повышение пенсий произошло в июле 2016 года, спустя около 10 месяцев обещаний и переноса срока повышения, выплаты увеличились на 20%-30%. Кроме того, с начала 2017 года в стране отменен верхний предел пенсионных пособий. Министр финансов страны Абдусалом Курбониён, к слову, в ноябре 2016 года говорил о запланированном на 2017 год повышении пенсий, которое так и не произошло.

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