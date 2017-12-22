Киев, 22 декабря, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявил, что на Украину осуществляется давление с целью добиться его ареста и экстрадиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Такое заявление «заслуженный артист Украины» сделал 22 декабря на своей странице в Facebook. При этом Саакашвили указал, что тёмные силы осуществляют этот замысел через главу общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

«По моим данным, именно через Медведчука осуществляется давление на Украину с требованием моего ареста и экстрадиции», — написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, в данный момент Михаил Саакашвили позиционирует себя на Украине как борец с коррумпированным «режимом Порошенко» и призывает нынешнего президента Украины уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, главная прокуратура Грузии обвиняет Саакашвили в преступлениях по нескольким уголовным статьям и неоднократно обращалась к Киеву с просьбой о его экстрадиции.