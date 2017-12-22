Ижевск, 22 декабря, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ижевского производства будут патрулировать трубопроводы «Газпрома» в ряде регионов России. Общая сумма тендеров, проведенных холдингом и выигранных ижевскими предприятиями составила 1,287 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

Kalashnikov.com Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16Е2

В частности, ООО «ЦСТ», которое работает под брендом Zala Aero и входит в концерн «Калашников» победило в конкурентных процедурах на 785 млн рублей. Ответственность БПЛА компании будет распространяться на магистрали «Газпрома» в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Краснодаре, Волгограде, Сургуте, Казани, Уфе, Самаре Екатеринбурге, Томске и Чайковском.

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Контролировать газопроводы в Нижнем Новгороде, Ухте, Москве, Югорске и Санкт-Петербурге будут аппараты ООО «Финко» за 502 млн рублей.

«Один из приоритетов Правительства Удмуртии — продвижение производителей республики на внешние рынки, обеспечение их доступа к закупкам государственных и частных компаний. Производство беспилотных летательных аппаратов, безусловно, отрасль будущего для нашего региона», — прокомментировал победу ижевских компаний первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, концерн «Калашников» приобрел контрольный пакет акций компании ZALA Aero в феврале 2015 года. Генеральный директор концерна Алексей Криворучко заявлял, что после приобретения планируется создание СП по производству беспилотников.

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В июне 2017 года «Калашников» запустил серийное производство беспилотников, не имеющих аналогов в мире в связи с минимальной массой аппарата. Вес ZALA 421−16Е2 составляет 7,5 кг. Также в июне начались испытания беспилотника с двигателем внутреннего сгорания.