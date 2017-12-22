Донецк, 22 декабря, 2017, 23:19 — ИА Регнум. За период с 15 по 21 декабря в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять человек, ещё одиннадцать человек получили ранения. Об этом 22 декабря сообщил журналистам представителя аппарата омбудсмена ДНР, передаёт телеканал «Звезда».

СВ ДНР Ясиноватая

"Ранения в результате вооружённой агрессии со стороны Украины получили одиннадцать человек, семь из которых — мирные жители. За этот же период погибли пять человек, четыре из которых — военнослужащие республики», — сообщил представитель ДНР.

С начала 2017 года, по данным властей республики, погибли 274 человека, в том числе двое детей, ранения получили 582 человека, в том числе 14 детей. Всего за период с начала конфликта на территории ДНР погибли 4563 человека, в том числе 76 детей.

Ранее сегодня полномочный представитель ДНР в трёхсторонней контактной группе Денис Пушилин заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна провести тщательное расследование фактов массированных обстрелов Донецка, Ясиноватой и Горловки, произошедших в последние дни.

По данным оперативного командования ДНР, в целом за неделю украинские силовики 210 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 1430 ракет, артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 мм.

Под огонь с украинской стороны попали районы 25 населённых пунктов ДНР. В результате были повреждены или полностью разрушены 54 здания, в том числе школа, детский сад и поликлиника, сообщил представитель оперативного командования Эдуард Басурин.