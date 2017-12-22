Москва, 22 декабря, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Мосгорсуд принял меры предварительной защиты для обеспечения исполнения решения о запрете акции до его вступления в законную силу, считает муниципальный депутат Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин. О этом он заявил, комментируя решение суда о запрете объявленной им акции «День свободных выборов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«В решении суда о запрете «Дня свободных выборов» отсутствует пункт об обеспечительных мерах (вопреки прямому требованию истца из ЕР). Сегодня мы обжаловали это решение, а значит к 24 декабря оно не вступит в законную силу. Юридически этот запрет — просто декларация», — написал Илья Яшин на своей странице в социальной сети.

Напомним, Мосгорсуд 20 декабря удовлетворил исковые требования столичного депутата Алевтины Базеевой о запрете «Дня свободных выборов». Это решение в настоящее время обжаловано. Однако в определении суда говорится, что решение о запрете акции вступает в силу немедленно до вступления его в законную силу.

Суд, в частности, сослался статью 85 Кодекса административного судопроизводства, которая регламентирует применение мер предварительной защиты по административному иску, если существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца, отмечает РАПСИ.

Как ранее сообщало ИА РЕ, мэрия Москвы одобрила проведение митинга на проспекте Сахарова 24 декабря экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, после чего Илья Яшин обвинил Дмитрия Гудкова в попытке расколоть оппозицию. После этого Дмитрий Гудков подал заявление об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Илья Яшин поступил нечестно по отношению к Дмитрию Гудкову.

«Депутаты Красносельского совета еще не поняли, что стали властью», — цитирует издание «Взгляд» слова Алексея Венедиктова.

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