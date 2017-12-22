Триполи, 22 декабря, 2017, 23:31 — ИА Регнум. Организация объединенных наций эвакуировала первую партию беженцев из Ливии, передает Reuters.

Ливия

Первые 110 женщин и детей из переполненных лагерей беженцев в Ливии были эвакуированы военным самолетом в Италию. Ожидается, что вслед за первой партией будет эвакуировано еще какое-то количество беженцев из Ливии.

«Мы действительно надеемся, что другие страны будут идти по тому же пути», — сообщил специальный посланник УВКБ ООН по центральному Средиземноморью Винсент Коштель по итогам операции.

Согласно планам УВКБ ООН, в 2018 году агентство намерено эвакуировать из Ливии около 10 тыс. мигрантов из лагерей беженцев в Ливии.

Напомним, по данным Международной организации по миграции, в настоящий момент в переполненных ливийских лагерях беженцев находятся 423 тысячи мигрантов.