Порошенко пообещал Меркель постараться ускорить обмен пленными в Донбассе
Берлин, 22 декабря, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко по вопросу обмена пленными в Донбассе, сообщается 22 декабря на сайте кабмина ФРГ.
По информации германской стороны, украинский президент пообещал Ангеле Меркель стараться решить этот вопрос, систематически саботируемый Киевом.
Кроме того, Меркель обсудила с Порошенко выполнение других пунктов Минских соглашений, а также ситуацию с уходом российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по инициативе немецкой стороны обсудили по телефону причины ухода российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации в Донбассе.
Лидеры России и Германии договорились продолжить обсуждение мер по восстановлению нормальной работы центра и дополнительно проработать условия, необходимые для возвращения российских офицеров в состав СЦКК.
Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку скорейшего обмена пленными.