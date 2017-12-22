Берлин, 22 декабря, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко по вопросу обмена пленными в Донбассе, сообщается 22 декабря на сайте кабмина ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

По информации германской стороны, украинский президент пообещал Ангеле Меркель стараться решить этот вопрос, систематически саботируемый Киевом.

Кроме того, Меркель обсудила с Порошенко выполнение других пунктов Минских соглашений, а также ситуацию с уходом российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель по инициативе немецкой стороны обсудили по телефону причины ухода российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации в Донбассе.

Лидеры России и Германии договорились продолжить обсуждение мер по восстановлению нормальной работы центра и дополнительно проработать условия, необходимые для возвращения российских офицеров в состав СЦКК.

Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку скорейшего обмена пленными.