Ижевск, 22 декабря, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Исправительная колония №8 УФСИН Удмуртии и ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России заключили договор, в рамках которого будут изготовлены 3 тыс. деревянных ящиков для нужд Минобороны России. Стоимость услуг составит 1,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в республиканской службе исполнения наказаний.

18.fsin.su Ящики для вооружения, которые делают в удмуртской колонии

Указанные участники договора также получили заказ на производство ящиков на сумму 350 тыс. рублей. Каждый ящик пройдет проверку качества военным представителем министерства.

Ранее колония выполняла заказ по изготовлению ящиков для вооружения по договору с концерном «Калашников» на сумму 42 млн рублей. В настоящее время от концерна поступил еще один заказ на 1100 ящиков. Сумма последнего контракта не уточняется. Однако на основании контракта с Минобороны РФ, можно предположить, что стоимость каждого изделия составляет 500 рублей.