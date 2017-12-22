Варшава, 22 декабря, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Представьте себе ситуацию серьезного нарушения правил игры в футболе, говорит первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс: «один игрок травмирует другого, и независимый наблюдатель решает нарушителя с поля удалить. Но судья при этом говорит: «Я не буду показывать красную карточку, так как это может вызвать возмущение зрителей». Что бы Вы на это сказали?». Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает издание Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

Впервые в истории Брюссель решил использовать самое серьезное оружие из своего правового арсенала против одного из членов ЕС. Поскольку Польша, по мнению Еврокомиссии, фактически уничтожила независимость своей судебной системы, Брюссель намерен призвать членов Союза к тому, чтобы инициировать судебное расследование в отношении страны. В худшем из сценариев это может стоить Польше временного лишения права голоса в ЕС.

Ответ на действия Брюсселя тут же последовал из Восточной Европы. Несколько журналистов обратились к руководству европейских институтов с вопросом о том, не думают ли в Брюсселе, насколько контрпродуктивным может стать это «беспрецедентное решение», способное лишь еще больше накалить атмосферу раздраженности и враждебности внутри самого ЕС.

Предложения о переговорах, требования, угрозы, просьбы, посреднические усилия и призывы со стороны ЕС не заставили Варшаву изменить свое решение. На сегодняшний день польское руководство уже приняло 13 законов, которые в перспективе позволят политикам напрямую воздействовать практически на все суды и прокуратуры страны.

Поэтому коллегия Еврокомиссии, дабы сохранить свой авторитет в качестве гаранта общих европейских ценностей и права, на своем последнем в 2017 году заседании приняла решение применить к Польше «ядерной вариант» согласно статье 7 учредительного договора ЕС.

Однако санкции такого характера могут быть приняты только единогласно, а, как ранее сообщало ИА REGNUM, Венгрия уже заявила о своей поддержке позиции Варшавы. «Действия Еврокомиссии против Польши являются неприемлемыми и нарушают суверенитет страны», — подчеркнул вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен.

МИД Польши также подвергло резкой критике решение Брюсселя, назвав его сугубо политическим, а не правовым. Подобное решение безо всякой необходимости отягощает взаимоотношения и затрудняет создание атмосферы взаимного доверия и единства, поясняют в министерстве иностранных дел.

Теперь ответственность за решения лежит на оставшихся странах-членах ЕС. Их правительства в ближайшее время должны будут открыто определить свою позицию по вопросу Польши. Правые популисты упрекают Брюссель в противоправности его действий и в нарушении самой сути государственных правовых механизмов, таких как положения конституции, и население к ним все больше прислушивается.

Проблема заключается еще и в том, что угрозы жестких санкций против Польши стали раздаваться в момент, когда напряженность между Востоком и Западом экспоненциально нарастает, а раскол внутри ЕС становится все глубже. Правокатолическое правительство Польши уже фактически объявило ЕС своим противником, заявив, что Запад уже морально разложился и приближается к своему закату.

Итак, используя сравнение Тиммерманса, Брюссель действительно показал Варшаве «красную карточку». Однако последствия этого действия почти непредсказуемы. Никто не может утверждать, что это, в конечном счете, не приведет к выходу Польши из состава ЕС, хотя, согласно опросам, население страны этого отнюдь не хочет.

«Возможно, правительство вообще не заинтересовано в том, чтобы оставаться в Евросоюзе после 2020 года, то есть после следующих парламентских выборов и принятия нового бюджета ЕС», — заявила польский политолог Рената Миенковска в интервью немецкой газете Die Zeit. По ее мнению, если в финансовом отношении Польша ничего не выиграет, она вполне может выйти из состава Союза: «Мне больно это говорить, но выход Польши из ЕС вполне возможен», — говорит политолог.