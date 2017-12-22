Вашингтон, 22 декабря, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН на заседании 22 декабря принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Документ, подготовленный США, был поддержан единогласно.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Новые меры ещё более ограничивают возможности Пхеньяна получать доходы из-за рубежа. Санкции предусматривают запрет на экспорт из КНДР продовольствия, промышленных металлов, транспортных средств, станков и электрооборудования.

Резолюция предписывает всем странам — членам ООН в течение года выслать на родину всех трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Вводятся ограничения на поставки сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР: стране разрешено получать не более 4 млн баррелей сырой нефти в год и не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов всех типов, включая бензин, дизель и керосин.

При этом страны, экспортирующие нефть и нефтепродукты в Северную Корею, должны будут отчитываться об объёмах поставок перед комитетом СБ ООН.

Кроме этого, резолюция предусматривает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении всех представителей министерства народных вооружённых сил КНДР, а также ещё 19 лиц, в том числе представителей восьми банков КНДР за рубежом.

В тексте резолюции содержится пункт о том, что ограничительные меры не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через российско-северокорейский проект «Хасан-Раджин».