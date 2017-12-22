Москва, 22 декабря, 2017, 21:57 — ИА Регнум. На своих страницах в Сети молодые люди публикуют обращения к сверстникам с хештегом #ШтабПутина, в которых предлагают объединиться для поддержки действующего президента. Об открытии штабов уже заявили студенты из более чем 40 регионов и 100 учебных заведений России. В общей сложности в поддержку идеи опубликовано порядка 850 постов в социальных сетях.

Kremlin.ru Владимир Путин

Инициатором открытия штабов стал студент Волгоградского технического университета Станислав Куликов.

«Друзья, вы все уже знаете, Владимир Владимирович Путин идет на выборы Президента РФ. Я поддерживаю Путина, так как именно в нем вижу лидера нашей страны! Он НАШ Президент! Среди моих друзей, товарищей, да и просто студентов много сторонников Владимира Владимировича, и мы вместе готовы помогать нашему кандидату победить! Предлагаю всем неравнодушным студентам объединиться и совместно создать Студенческий штаб сторонников Путина! Я и мои друзья готовы поддержать ВВП, если ты тоже «ЗА», выложи пост у себя в социальных сетях о том, что поддерживаешь нашего Президента, с тегом #ШтабПутина. Отмечай своих друзей. Вместе победим!», ‑ написал активист на своей странице в Инстаграм.

В этот же день идею поддержали учащиеся ряда вузов и ссузов не только Волгоградской области, но и ряда других регионов, таких как Омская, Тюменская, Ярославская область.

Молодые люди продолжают не только заявлять в социальных сетях об открытии студенческих штабов в поддержку Владимира Путина в новых регионах, но и встречаться и обсуждать дальнейшие планы. Так, волонтеры штабов хотят выставить наблюдателей на избирательных участках, расположенных на территории вузов, ссузов, в общежитиях, проводить культурно-массовые мероприятия и акции, а также информировать студентов о ходе избирательной кампании, об их избирательных правах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря во время рабочей поездки в Нижний Новгород Владимир Путин заявил о своем участии в выборах 2018 года.

О своей поддержке кандидатуры Владимира Путина уже объявили многие общественные организации и профессиональные сообщества.

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