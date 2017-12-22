Россия, Иран и Турция призвали ООН организовать разминирование Сирии
Дамаск, 22 декабря, 2017, 21:41 — ИА Регнум. Россия, Иран и Турция предложили службе ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) организовать международную группу по разминированию территории Сирии, сообщается 22 декабря на сайте МИД РФ.
Такие меры, по мнению Москвы, Тегерана и Анкары, необходимы для сохранения всемирного исторического наследия для будущих поколений.
«Гаранты (Иран, Турция и Россия) призывают страны — члены ООН принять срочные и необходимые меры по сохранению исторического наследия для будущих поколений, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, несмотря на политическую ситуацию», — указано в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Россия, Иран и Турция убеждены, что многочисленные взрывоопасные предметы в сирийских населённых районах и объектах всемирного исторического наследия, расположенных в Сирии, представляют серьёзную опасность как для проживающих там людей, так и для этих исторических раритетов.
Напомним, на территории Сирии расположены архитектурные памятники разных эпох, вплоть до античности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи лидеры России, Ирана и Турции обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и пути урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, поддержав идею Конгресса сирийского национального диалога.