Вашингтон, 22 декабря, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении $4 млрд на оборудование американской системы противоракетной обороны, сообщает 22 декабря пресс-служба Белого дома.

Mda.mil Американская противоракета шахтного базирования

Комментируя подписание документа, Дональд Трамп заявил, что система ПРО США и сами ракеты не имеют конкурентов в мире.

«Это очень важно. Первоклассно, лучшее в мире. Мы делаем лучший военный продукт в мире, и никто даже не близок к этому», — сказал глава Белого дома.

Также, согласно документу, ещё $700 млн будет выделено на другое военное оборудование и технику.

Напомним, 12 декабря Дональд Трамп подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона на 2018 финансовый год. Бюджет военного ведомства США в предстоящем году составит почти $700 млрд.

Законом предусматривается увеличение на 25% расходы на противоракетную оборону, в том числе на размещение на западе страны дополнительных ракет-перехватчиков для защиты от угрозы со стороны КНДР.