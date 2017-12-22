Рамалла , 22 декабря, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Владельцы зоопарка в секторе Газа объявили, что ищут покупателей для львят, которых не могут прокормить, передает Associated Press.

Львята

Примерная стоимость детенышей льва оценивается в $3500. Однако владельцы зоопарка в Газе готовы отдать львят только тем, кто будет о них заботиться.

Стоит отметить, что сектору Газа сегодня явно не до проблем с правами животных. В настоящий момент сектор Газа с двумя миллионами жителей не является благополучным местом.

Огромной проблемами жителей сектора Газа является безработица, неопределенность статус Палестинской автономии и постоянные столкновения с военными Израиля, которые резко активизировались после признания Иерусалима столицей еврейского государства.

Сектор Газа, как и Западный берег Иордана, а также Восточный Иерусалим, является частью Палестины, для которой Израиль является «оккупантом».