Йошкар-Ола, 22 декабря, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Власти Марий Эл объявили о продаже здания молочной кухни, которое расположено в Йошкар-Оле на бульваре Чавайна. Аукцион состоится 13 февраля, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Chris Pelliccione Молоко

Помещение располагается на первом этаже, общая площадь — 622,2 кв метра.

Начальная цена 29,216 млн рублей с учетом НДС.

Также на аукционе будут представлен второй лот — здание амбулатории в деревне Коркатово Моркинского района. Начальная цена — 919,2 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 февраля, согласно приказу регионального минздрава, в Марий Эл не работает ни одна молочная кухня. В документе указывалось, что теперь «рекомендуемыми продуктами детского питания являются сухие адаптированные молочные смеси».

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Главный педиатр Марий Эл Галина Муртазина пояснила, что кухни закрываются после проведения мониторинга их работы. С 2012 года объем продукции, выпускаемой на молочных кухнях, сократился на 40%, а число детей, получающих молочные продукты, за тот же период снизилось на 39%. Сейчас кухни становятся неактуальными.

Закрытие кухонь вызвало волну возмущения в рядах родителей и спровоцировало появление петиции на одном из сайтов общественных инициатив. Обращение планировалось направить в администрацию президента России, Генеральную прокуратуру РФ и уполномоченному по правам человека. Однако кухни закрылись, не смотря на возмущение жителей города.