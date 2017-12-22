Москва, 22 декабря, 2017, 23:25 — ИА Регнум. В Москве 22 декабря стартовал юбилейный пятый фестиваль «Путешествие в Рождество» — праздник, который устраивают для москвичей и гостей столицы с 2012 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одну из площадок у станции метро «Новые Черёмушки», в первый день работы фестиваля, открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он обратил внимание, что на Профсоюзной улице к празднику построили специальную инновационную площадку, и если её оценят посетители, то она будет задействована для постоянного проведения различных мероприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красота

Дарья Антонова ИА REGNUM Арка на Манежной площади

«Это уникальная праздничная площадка, на ней можно проводить самые разные фестивали и праздники. Если рождественский праздник понравится местным жителям, мы такие же площадки сделаем и в других округах», — заявил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в 2012 году в Москве работала единственная праздничная ярмарка — Страсбургская ярмарка на Манежной площади, а сейчас в городе открыли десятки фестивальных площадок. В 2018 году на фестивале «Путешествие в Рождество» будет задействовано уже 83 точки.

Дарья Антонова ИА REGNUM На ярмарке у ГУМа можно купить сувениры и подарки к Новому году

Например, для детей в Черёмушках будет работать 11-метровая рождественская карусель, установлено место для игры в снежки, а также павильоны для мастер-классов по изготовлению открыток, снеговиков и картонных ёлок.

Всех гостей на празднике ждут зрелищные ледовые балеты и шоу, выступления уличных театров, красочные световые инсталляции и традиционные зимние забавы. Кроме того, для фестиваля приготовили национальные и зарубежные угощения, напитки от московских рестораторов, оригинальные сувениры, а также товары для украшения дома — то, что необходимо для проведения зимних праздников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Но и детей

Добавим, что главный сюрприз фестиваля ждёт москвичей и гостей столицы в ночь на 31 декабря: масштабная новогодняя программа впервые пройдет на центральной московской улице — Тверской.

Так, 31 декабря, а также 1 и 2 января 2018 года Тверская улица станет пешеходной. На ней разместятся тематические площадки, каждая из которых будет посвящена всемирно известным спектаклям, операм, балетам: от «Садко» до «Щелкунчика». Гости фестиваля смогут увидеть сцены из классических постановок и современные спектакли российских и зарубежных режиссеров в исполнении лучших театров: всего около 150 представлений. Кроме того, на новогодней Тверской гостей ждут музыкальные и танцевальные представления, флешмобы и мастер-классы, а также особенное праздничное меню.

Добавим, фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится в столице до 14 января 2018 года. В январе 2017 года в мероприятии приняли участие 12,2 млн человек, включая почти 4 млн туристов из регионов России и разных стран мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Кольцевой линии столичного метрополитена появился новый тематический поезд «Путешествие в Рождество». Поезд посвящен предстоящим новогодним праздникам, а также одноимённому московскому зимнему фестивалю.

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