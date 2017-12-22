Нижний Новгород, 22 декабря, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Нового главу Нижнего Новгорода определят на заседании гордумы 17 или 24 января. Об этом заявила экс-глава города, в настоящее время и.п. председателя городской думы Елизавета Солонченко.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

«Конкурсная комиссия проголосует за выдвижение на голосование на думу 12 января, а уже 17 или 24 числа пройдет голосование на место главы города», — цитирует руководителя парламента newsnn.ru.

Солонченко признала, что сейчас в уставе города есть некоторые противоречия, но в дальнейшем все комплексно будет приводиться в порядок.

«Перевод города на новую модель управления, это совместная работа с региональной властью. Рабочая группа определила каким образом будет проводиться процесс. Было принято решение, что первый этап: переход на одноглавую систему, а потом приведение в соответствие всех нормативных актов», — сказал она и добавила, что изменения в устав были внесены на законных основаниях.

Законность перехода на новую модель управления постоянно контролируется прокуратурой и министерством юстиции, заверила руководитель гордумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 декабря Солонченко анонсировала свой досрочный уход с поста главы Нижнего Новгорода. Она отметила, что необходимость реформы местного самоуправления назрела давно и переход к одноглавой модели управления — это федеральный тренд.

На заседании гордумы 20 декабря депутаты большинством голосов поддержали досрочную отставку Солонченко.

Тогда же она была наделена исполняющим полномочия председателя гордумы до его избрания.