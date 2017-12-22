Москва, 22 декабря, 2017, 21:11 — ИА Регнум. У ситуации, которая сложилась сегодня на Юго-востоке Украины, нет умного решения, считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Об этом он заявил 22 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Район автостанции «Мотель», последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган»

«Россия имеет возможности воздействовать — вспомните Приднестровье, когда российская армия дала отпор, и были заключены мирные договоренности, — напомнил он. — Пора уходить от африканских стандартов и переходить к стандартам цивилизованной страны. Действовать так, как защищают своих французы, англичане и американцы. На наших глазах гибнут наши соотечественники, русские люди, а мы к этому относимся, как к некой иной реальности. Люди устают. В какой-то момент всё это стало будничной повесткой. Они (жители ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM ) хотели, чтобы было, как в Крыму. Вышли с российскими триколорами. Они не могут быть заложниками этой политической игры до бесконечности».

Политик призвал не откладывать решение этой проблемы в долгий ящик, «исходя из интересов высокой политики».

«Это будет накапливаться, — пообещал он. — Нет умного разрешения нынешней ситуации — это уже тупик. Здесь нужно серьёзное политическое решение. Я сторонник признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, и чтобы все проживающие там могли получить паспорта граждан Российской Федерации».

Напомним, что, согласно обещанию главы народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко, в скором времени там в случае активных наступательных действий со стороны вооружённых сил Украины может пройти мобилизация местного населения. Там уже идёт постоянная подготовка мобилизационного резерва.

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