Минкомсвязи рассказало как стать «медиаграмотным»
Москва, 22 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ работает над повышением «медиаграмотности» как среди детей, так и среди взрослых, заявил 22 декабря заместитель главы ведомства Алексей Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
По словам чиновника, существует пять показателей медиаграмотности человека, среди которых умение пользоваться сетью и навык поиска в ней необходимой для заданных целей информации.
Медиаграмотность также можно определить по способности пользователя отличать качественную и проверенную информацию от некачественной.
Третий показатель, над которым работает министерство — это умение родителей оградить своих детей от опасных проявлений сети за счет различных программных средств, а также умение предупредить маленького пользователя об опасности.
В рамках четвертого показателя, в министерстве учат детей и родителей не выкладывать в сеть персональную информацию, так как ей могут воспользоваться злоумышленники.
Здоровый скептицизм и проверка информации, полученной из сети, относятся к пятому показателю.