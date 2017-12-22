Москва, 22 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ работает над повышением «медиаграмотности» как среди детей, так и среди взрослых, заявил 22 декабря заместитель главы ведомства Алексей Волин на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

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По словам чиновника, существует пять показателей медиаграмотности человека, среди которых умение пользоваться сетью и навык поиска в ней необходимой для заданных целей информации.

Медиаграмотность также можно определить по способности пользователя отличать качественную и проверенную информацию от некачественной.

Третий показатель, над которым работает министерство — это умение родителей оградить своих детей от опасных проявлений сети за счет различных программных средств, а также умение предупредить маленького пользователя об опасности.

В рамках четвертого показателя, в министерстве учат детей и родителей не выкладывать в сеть персональную информацию, так как ей могут воспользоваться злоумышленники.

Здоровый скептицизм и проверка информации, полученной из сети, относятся к пятому показателю.