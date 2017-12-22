Киншаса, 22 декабря, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Согласно сообщению ООН, число жертв атаки боевиков на лагерь миротворцев в Конго (МООНСДРК) возросло еще на одного человека, передает Associated Press.

MONUSCO Танзанийские миротворцы ООН в Конго

21 декабря в больнице скончался еще один миротворец ООН из Танзании, который был ранен в ходе самой крупной атаки на миротворцев ООН в мире за последние 25 лет.

Руководство миротворческих операций ООН уже выразило соболезнования правительству Танзании и семье миротворца из африканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в ходе боя с повстанцами в провинции Северное Киву погибли 15 миротворцев ООН из Танзании и пятеро военных армии Конго. В ходе боя, который длился четыре часа, боевикам удалось вытеснить бойцов МООНСДРК с базы.

Атака повстанцев на миротворцев ООН в Конго стала самой кровавой для миссий международной организации за последние 25 лет.