Москва, 22 декабря, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Россия готова активизировать процесс вывода из тупика двусторонних отношений с Британией, заявила 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Mid.ru Cовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. 22 декабря 2017 года

По словам Марии Захаровой, прошедшая встреча глав внешнеполитических ведомоств России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона может стать выходом из того тупика, в который были заведены усилиями совсем не Москвы.

«Это, конечно, вывод из тупика российско-британских отношений — к этому тупику они были заведены не Москвой. Мы готовы начать работать для того, чтобы их оттуда выводить», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Москве состоялась встреча глав МИД России и Британии Сергея Лаврова и Бориса Джонсона.

По окончании переговоров, Джонсон заявил, что его отношения с Лавровым гораздо лучше взаимоотношений Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина.

Напомним, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не сорвалась на ответные агрессивные меры в ответ на недружественные акции Великобритании.