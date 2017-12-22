Москва, 22 декабря, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Минские соглашения нужны России, Украине и Европе, но не нужны США, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 22 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Екатерина Евгеньева Место падения снаряда ВСУ во дворе детского сада в Донецке

«Минские соглашения не будут выполнены, — предположил он. — Крест на них уже поставлен. Обстрел жилых кварталов — это элементы психологического давления. Людей запугивают. Сегодня Украина накануне этнической зачистки. Весь мир должен слышать это. Им не нужны люди. Им нужна территория и ресурсы, которыми владеет Донбасс. Им плевать на тех, кто защищает свой дом».

При этом Клинцевич напомнил, что у России «есть опыт принуждения к миру разных разбушевавшихся идиотов».

Напомним, что украинская армия обстреляла 22 декабря окраины Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Обстрел продолжался около часа, в результате чего были повреждены линии электропередач. Всего ВСУ выпустили по Донецку более 30 реактивных снарядов.

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