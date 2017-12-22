Вашингтон, 22 декабря, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Департамент по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввёл санкции против десяти лиц из бывших советских республик, в том числе четырёх граждан России, в рамках борьбы с «ворами в законе», сообщает 22 декабря пресс-служба ведомства.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Криминальный авторитет

В частности, санкции введены в отношении российского предпринимателя Алимжана Тахтахунова, также известного как «Тайванчик» и называемого одним из крупнейших российских криминальных авторитетов.

В санкционный список также внесены Юрий Пичугин, Рубен Татулян, Владимир Тюрин, Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Кольбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев и Гафур Рахимов.

Кроме этого, ограничительные меры введены в отношении двух юридических лиц: ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа».

Санкции предусматривают запрет для фигурантов списка на въезд в США и ведение бизнеса с американскими гражданами. Все их активы на территории Соединённых Штатов при наличии таковых будут заморожены.

Напомним, накануне министерство финансов США ввело новые санкции в рамках «акта Магнитского».