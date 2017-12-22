Москва, 22 декабря, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Президиум Центрального комитета КПРФ выдвинул в качестве возможной кандидатуры на пост президента директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, пишет 22 декабря «Коммерсант».

Sovhozlenina.ru Павел Грудинин

РБК со ссылкой на источники в партии сообщило, что первые секретари обкомов КПРФ поддержали кандидатуру Грудинина. Окончательное решение должен принять пленум партии.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил кандидатуру беспартийного Грудинина в ходе заседания президиума ЦК партии. По сведениям «Коммерсанта», против кандидатуры выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко и врио главы Орловской области Андрей Клычков.

По мнению Клычкова, Зюганов является более узнаваемой фигурой, тогда как Грудинин мало известен.

Как сообщало ИА REGNUM, Зюганов ранее заявлял, что представители КПРФ обсуждают кандидатуру Грудинина для возможного выдвижения на выборы президента России.

Ранее, 21 декабря, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире «Эхо Москвы» заявил, что Зюганов не будет баллотироваться в президенты. Однако такое решение может принять только пленум партии.

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