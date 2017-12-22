Кишинёв, 22 декабря, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 22 декабря повторно проголосовал за запрет российских новостей и информационно-аналитических передач на телевидении и радио. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за закон, ранее уже принятый парламентом, но отклоненный президентом Игорем Додоном, снова проголосовали депутаты от правящей коалиции, а также либералы и либерал-демократы.

Kremlin.ru Игорь Додон

После повторного утверждения закона парламентом президент обязан его подписать. В противном случае за него это сделает спикер парламента Андриан Канду, представляющий правящую Демпартию.

Принятый парламентом закон предполагает запрет российских новостных и информационно-аналитических программ на телевидении и радио, а за нарушение этого положения предусматриваются крупные штрафы. В правящей Демпартии назвали целью законопроекта борьбу с «российской пропагандой».

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что не подпишет закон о запрете российских информационно-аналитических телевизионных программ. Этот закон, по его словам, противоречит общеевропейским нормам свободы слова и выражения, а также конституционному праву граждан на доступ к информации.

«Запреты не помогут, люди будут смотреть то, что они хотят, а не то, что им навязывают. Наоборот, то, что запрещают, будут искать с ещё большим интересом», — уверен Додон.

Ранее Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказалась от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике.