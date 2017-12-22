Киев, 22 декабря, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Сегодня, 22 декабря, Украина провела успешные испытания нового отечественного ракетного комплекса «Ольха». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

В частности, на опубликованном видео показана воронка от якобы точного попадания украинской ракеты. Примечательно, что еще свежая воронка от взрыва на момент проверки уже была наполнена водой. При этом возле воронки лежал совершенно целый деревянный столбик, на котором от взрыва даже не обуглилась краска.

По словам Турчинова, этими испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что у Украины есть новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», — считает Турчинов.

Он сообщил, что во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

Также об успешном испытании ракетного комплекса «Ольха» сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха». Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель», — сообщил Порошенко.

Кроме того, 22 декабря пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» проинформировала, что военно-морские силы Украины не нуждаются в достройке современного крейсера «Украина». Как отмечается в письме Министерства обороны, достраивать крейсер для нужд ВСУ нецелесообразно. Таким образом, министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера госпредприятием «Николаевский судостроительный завод».

«В концерне подчеркнули, что кабинет министров должен как можно быстрее принять окончательное решение: нужен Украине ракетный крейсер «Украина» или нет. Если нужен — «Укроборонпром» готов достроить судно, но для этого надо предусмотреть средства в Государственном оборонном заказе на 2018 год. Если нет — есть два варианта: либо продавать недострой, поскольку он не отвечает военной доктрине, или предусмотреть в ГОЗ на 2018 год деньги на дальнейшее содержание судна в причальной стенки. Концерн готов рассмотреть и другие варианты решения этой проблемы, предложенные кабмином», — говорится в сообщении.

В свою очередь, генеральный директор «Укроборонпрома» Роман Романов заявил, что госконцерн рассчитывает по итогам 2017 года увеличить чистый доход до 30 млрд грн ($1 млрд 77 млн). «В 2014 году доход «Укоборонпрома» был 16 млрд грн (574 млн долл), в 2015 — 21,5 млрд грн (771 млн долл), в 2016 — 28 млрд грн (1 млрд 5 млн долл). В этом году мы надеемся преодолеть цифру в 30 млрд грн. Для этого есть все возможности», — сказал Романов в комментарии УНИАН.

Он сообщил, что до 25% предприятий «Укроборонпрома» задействованы в производстве продукции для внутреннего рынка, а 75% — работают на экспорт. «Свободные производственные возможности мы задействуем на экспорт. Кроме победы в физической войне, нужна победа в экономической войне», — считает Романов.

Напомним, с февраля 2015 государство прекратило компенсировать расходы ГП «Николаевский судостроительный завод» на содержание ракетного крейсера «Украина». В результате долги государства перед заводом и его работниками достигли 2,1 млн долл. Выплаты этих средств хватило бы на погашение всех долгов по заработной плате и возобновления работы стратегически важного судостроительного предприятия Украины. Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду 27 лет назад. Уже много лет его строительство «заморожено» на стадии готовности на 95%.Николаевский судостроительный завод уже три год самостоятельно выполняет работы по содержанию крейсера, ведь их прекращение приведет к разрушению его энергетических узлов, элементов оборудования, экологического загрязнения акватории рек Буг и Ингул.

Как сообщалось, в 2017 году «Укроборонпром» поднялся на 77-е место (ранее занимал 70-е) рейтинга топ-100 крупнейших компаний, производящих вооружение. Об этом свидетельствуют последние данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).