Кабул, 22 декабря, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Для Афганистана совместные с Узбекистаном проекты строительства линии электропередач Сурхан — Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф — Шибирган — Маймана — Герат имеют стратегическое значение. Об этом заявил президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани на встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщили 21 декабря в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Афганистан

Афганский лидер еще раз подтвердил необходимость наращивания узбекско-афганского диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита в Афганистан узбекская делегация провела ряд двухсторонних встреч. Мероприятия прошли в рамках договоренностей, достигнутых между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Афганистана Гани.

В ходе переговоров стороны обсуждали перспективы двухстороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, торговли, транспорта, политики и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 декабря 2017 года в Ташкенте афганская делегация провела ряд двухсторонних переговоров. Состоялась также встреча Мирзиёева и Гани.

Строительство ЛЭП для Афганистана имеет стратегическое значение в связи с энергетическим кризисом в стране. По официальной информации Афганистан потребляет 1,3 ГВт энергии, часть которой поступает от соседних стран.

Узбекистан в 2009 году построил ЛЭП в Афганистан, по которой передается 130 МВт электроэнергии.

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