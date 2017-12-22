Москва, 22 декабря, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Министерство обороны России сформирует на северных военных базах специальные вертолетные отряды, сообщает 22 декабря газета «Известия».

Минобороны России Боевой вертолет Ми-24

По информации издания, первый такой отряд развернут в Анадыре, а второй будет базироваться на Кольском полуострове. Отряды будут укомплектованы ударными штурмовыми вертолетами Ми-24, а также в их состав войдут эскадрильи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

По планам российского военного ведомства, вертолетный отряд появится в Анадыре в 2018 году. На Кольском полуострове такой отряд будет сформирован годом позже. Оба отряда предназначены для транспортно-боевого обеспечения российской арктической группировки.

Тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 займутся транспортным обеспечением удаленных арктических гарнизонов и оперативной переброской войск. Ударные Ми-24 обеспечат огневую поддержку наземных подразделений и будут осуществлять поиск и уничтожение диверсионных групп противника.

Напомним, российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26 обладает рекордной грузоподъемностью до 20 тонн и способен перемещать по воздуху не только гражданскую технику, но и легкобронированные боевые машины. За один рейс Ми-26 может перевезти 70 пехотинцев с вооружением и боекомплектом.

Ми-24, получивший в войсках прозвище «крокодил», является ударным вертолетом с мощным бортовым и разновариантным подвесным вооружением. Вертолет предназначен для уничтожения живой силы и бронетехники противника, а также способен перевозить отделение десантников с вооружением и боекомплектом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент России перефразировал фразу великого российского ученого Михаила Ломоносова, что Россия должна прирастать Арктикой.

«Там основные наши запасы минерального сырья», — напомнил Владимир Путин, подчеркнув, что при освоении и развитии Арктики должны соблюдаться и требования национальной и военной безопасности, а также обороноспособность страны.