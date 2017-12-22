Липецк, 22 декабря, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Липецке разгорелся очередной скандал между водителем общественного транспорта и пассажирами. Как сообщил портал Gorod48, в автобусе №22 липчанку, которая сопровождала своего сына, передвигающегося на инвалидной коляске, потребовали оплатить проезд дважды — вопреки правилам, установленным городской администрацией.

Марина Каширская ИА REGNUM Доступная среда

Оплатив поездку безналичной льготной картой, липчанка с сыном ехала на занятия. При этом водитель потребовал приложить карту к терминалу повторно, чтобы заплатить и за проезд женщины. Водитель не имел на это права, так как сопровождающие детей-инвалидов не должны платить за проезд. Возможно, эта история не получила бы широкого распространения, если бы водитель несколько раз не останавливал транспорт и не грозился высадить несогласных с ним пассажиров. По словам женщины, все несколько остановок, которые ей нужно было проехать с сыном, водитель их унижал и требовал выйти из автобуса.

«Мой сын пользуется красной транспортной картой уже давно, и я прекрасно знаю правила её использования: если я еду с ним как сопровождающая, приложить карту нужно один раз. Если я еду одна — я еду по своей обычной общегражданской транспортной карте. И все водители должны это знать. Но почему-то и я, и сын вынуждены были терпеть все эти унижения!» — цитирует издание слова женщины.

Согласно данным регионального управления соцзащиты населения, льготная «красная» карта выдаётся инвалидам первой группы (III степени) и детям-инвалидам и предусматривает проезд по льготному тарифу для владельцев карты и их сопровождающих. Чтобы оплатить проезд, карту прикладывают к терминалу один раз. Льготникам карты оформляют бесплатно, а затраты на их перевозку транспортным компаниям возмещают из бюджета.

По злой иронии, сын обратившейся с жалобой липчанки является участником широко известного за пределами Липецка интегрированного танцевального ансамбля «Параллели». Ансамбль активно участвует в различных конкурсах и мероприятиях. Например, его номерами открывалась акция «Доступная среда — ответственность каждого», приуроченная к Международному дню инвалидов 3 декабря. Целью акции было привлечь внимание к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения, а также поделиться опытом создания доступной среды и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

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Так что транспортная реформа, за последние полгода обнажившая многие острые «углы» в липецком обществе, обозначила еще один печальный факт: обращать внимание на проблемы инвалидов предприниматели пока готовы только на бумаге, а в реальной жизни подобные мероприятия приносят мало пользы людям с ограниченными возможностями здоровья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дифференцированную систему оплаты в Липецке ввели летом 2017 года. В автобусах и трамваях появились специальные терминалы для транспортных карт, а стоимость проезда при оплате наличными увеличилась с 17 до 22 рублей. Несмотря на вложенные в реформу силы и деньги, липчане до сих пор недовольны результатом: в отличие от муниципального предприятия, частные перевозчики не торопятся обновлять автопарк. Кроме того, сохраняется много претензий к водителям, которые часто игнорируют правила дорожного движения, да и общепринятые правила этикета.

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Мэрия, вероятно, в курсе этой проблемы: при вручении ключей от новых автобусов 21 декабря глава города Сергей Иванов напомнил водителям «о необходимости безукоризненно соблюдать культуру вождения, правила безопасности и взаимоуважение всех участников движения». Однако растущее количество жалоб на водителей в соцсетях свидетельствует о том, что такие пожелания не приводят к качественному улучшению сервиса в липецком транспорте.