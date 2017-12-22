Москва, 22 декабря, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении его приказа о выводе российских военных из Сирии, сообщает 22 декабря ТВЦ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководством Минобороны, командующими войсками военных округов и Северным флотом

«Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирийской Арабской Республики выполнен», — заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр также отметил, что в боевых действиях в Сирии впервые участвовали летчики корабельной авиации с авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

«По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности — «Калибр», «Ха101», «Искандер», «Точка У», «Ха55» и другие», — добавил глава Минобороны.

За всё время операции российскими кораблями и подводными лодками нанесено 100 ударов, самолетами стратегической авиации — 66 ударов. Всего было ликвидировано 60 318 боевиков, в том числе 819 главарей бандформирований и 2 840 выходцев из России.

Также уничтожено восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов террористов и 718 заводов по изготовлению оружия и боеприпасов, подчеркнул Шойгу.

Напомним, ранее Путин поручил объявить благодарность военным, которые обеспечивали безопасность его визита 11 декабря на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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