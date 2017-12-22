Калининград, 22 декабря, 2017, 23:06 — ИА Регнум. У НАТО на сегодня нет средств обезвредить калининградский плацдарм. Такое мнение корреспонденту высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя публикацию в американской прессе о целесообразности превентивного удара по Калининграду.

Советский плакат «Охраняем землю свято от безумных планов НАТО»

«Роль Калининградской области в общем противостоянии с Западом была достаточно очевидной давно, в случае развязанной против нас войны для НАТО и США — это желанная цель», — сообщил доктор политических наук Александров.

По его мнению, всё дело в удачном военно-стратегическом положении Калининградской области.

«Фактически наш регион перекрывает вход в южную часть Балтийского моря и тем самым затрудняет любые операции по снабжению Прибалтики в случае войны, — продолжил эксперт МГИМО. — Кроме того, Калининград перекрывает возможности и наземного снабжения, поскольку небольшой по размерам Сувалкский коридор достаточно уязвим. Причем, его даже не обязательно оккупировать, там такое расстояние, что артиллерийским огонем со стороны Калининградской области можно перекрыть любой крупный транзит».

Михаил Александров подчеркнул, что «НАТО прекрасно понимает уязвимость Прибалтики».

«То есть любая агрессия против нас в любой точке мира автоматически приведет к нашему ответу в Прибалтике, где НАТО ничего противопоставить не сможет, — отметил политолог. — Бесконечно набивать Прибалтику вооружением и техникой — это очень дорого и неэффективно, поскольку линии коммуникаций находятся под ударом и все равно она будет отрезана. Кроме того, там нет свободы маневра. НАТО сам себя загнал в ловушку, вот они и выискивают способы выбраться, делая такие высказывания — «устранить Калининградскую область».

Эксперт считает такие рассуждения блефом, поскольку у НАТО на сегодня нет средств обезвредить калининградский плацдарм.

«Как они его обезвредят? — задается вопросом собеседник ИА REGNUM. — Надо сосредоточить у границы крупные силы, по крайней мере, несколько хорошо оснащенных полнокровных дивизий. Но мы же за всем этим следим и не сидим сложа руки».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что сегодня в Польше, Литве, Латвии и Эстонии дислоцированы три усиленные батальонные группы и одна бригада НАТО. Им противостоит калининградский армейский корпус и силы Балтийского флота.

«Такие силы могут сдержать наступление натовцев, даже если польская армия присоединится к агрессии. Но нам нужно создавать дополнительную ударную группу, причем не в самом Калининграде, а на границах с Прибалтикой — в Псковской и Новгородской областях. Например, две танковые армии. Чтобы в случае агрессии на Калининград, мы могли быстрым ударом пройти через всю Прибалтику и соединиться с Калининградской областью.

ИА REGNUM напоминает, что американский журнал «Нэшнл ревью» накануне опубликовал аналитическую статью отставного офицера ВМС США Джерри Хендрикса.

«В Северной Европе Калининград и Гданьск — два ферзя на шахматной доске. НАТО должно быть готовым защищать своего ферзя и устранить ферзя Путина», — написал автор.

Также он именовал российский эксклав «рудиментарным бастионом», который ограничивает передвижение американских войск в прибалтийских странах.