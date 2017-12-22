Великий Новгород, 22 декабря, 2017, 17:10 — ИА Регнум. В Детском музейном центре Новгородского кремля в канун Нового года создали резиденцию Деда Трескуна — пращура Деда Мороза, древнего зимнего духа из фольклорных преданий.

Novgorodmuseum.ru Дед Трескун и Зимушка-Зима

«Новгородская земля может по праву считаться родным домом персонажа, где его помнят и дают вторую жизнь», — заявили в Новгородском музее-заповеднике.

В музее отметили, что в народе Трескуна ждали и почитали как повелителя всех зимних погод, хранителя плодородия на время стужи.

«Когда замечали треск поленьев в печи, сучьев в лесу, когда снег валил хлопьями или кружила метель, говорили — это Дед Трескун обходит свои владения», — сообщили в музее, отметив, что приписывали Трескуну и врачевание лесных обитателей — поэтому люди на Святках бросали за порог угощения, задабривали его крутой нрав.

О пращуре Деда Мороза новгородцам впервые напомнили в 2016 году, когда Дед Трескун появился как новогодний персонаж на новогодних праздниках. В нынешнем году Новгородский музей-заповедник организовал праздник «Зима пришла! Трескуна привела!», который проводят в Кремле с играми Деда Трескуна и хороводом Зимушки-Зимы. На этих уличных представлениях рассказывают, как защититься от стужи и сохранить отличное настроение на целый год.

Напомним, родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг в Вологодской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде давно вынашивают идею стать вотчиной какого-либо сказочного персонажа для роста туристского интереса к городу. В 2006 году одна из частных новгородских компаний, строящая в городе аквапарк, заявила о создании в Великом Новгороде резиденции Снегурочки — на улице Кочетова в спальном жилом микрорайоне. Был даже объявлен конкурс на лучший эскиз дворца Снегурочки, но ни её резиденции, ни аквапарка в Великом Новгороде так и не было построено.

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