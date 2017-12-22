Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга подготовил проект поправок в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и направил эти поправки в Совет законодателей для рассмотрения в комитетах Госдумы. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

Депутаты Петербурга предлагают облегчить для граждан процедуру досрочного возврата кредита, а именно запретить штрафы за отказ от кредита и комиссию за его досрочное возвращение. Кроме того, парламентарии предлагают запретить банкам в период действия кредитного договора менять тарифы на свои услуги в одностороннем порядке. Третья поправка запрещает переуступку прав требования без письменного согласия заёмщика.

Первая, наиболее резонансная, поправка — о запрете на штрафы и комиссию за отказ или досрочное погашение — не имеет законодательной перспективы, полагает глава аналитического отдела ИК «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

«В действующем законодательстве уже есть понятие так называемого «периода охлаждения»: если человек взял кредит и передумал, он может вернуть деньги и расторгнуть договор, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM . — Тот же механизм действует в отношении договоров страхования и других финансовых услуг, которыми чаще всего пользуются граждане».

Растягивать «льготный» период на весь срок, который может измеряться десятилетиями, неправильно, полагает Кумановский. С одной стороны, это может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков, которые решат сэкономить на процентах. С другой стороны, неправильно защищать только одну сторону договора, ведь если он начал действовать, то и банк тратит свои человеческие и организационные ресурсы.

Действующих механизмов защиты граждан вполне достаточно, резюмирует эксперт. Финансовые организации обязаны указывать полную стоимость кредита, предоставлять поясняющий текст и период, когда от кредита можно отказаться без комиссий. Дополнительные послабления в пользу одной из сторон не принесут финансовому рынку ничего хорошего, уверен Кумановский.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, проект постановления Законодательного собрания Санкт-Петербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» будет внесен на рассмотрение собрания. Очередное пленарное заседание ЗакСа состоится после новогодних каникул, в январе 2018 года.