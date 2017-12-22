Белгород, 22 декабря, 2017, 16:41 — ИА Регнум. В Белгородской области Евгений Савченко подвел итоги развития агропромышленного комплекса в 2017 году. Регион планирует развивать инновационные технологии в АПК и создавать собственную систему сбыта сельхозпродукции. Об этом глава региона заявил в своем выступлении на церемонии вручения Премии имени дважды Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина области Василия Яковлевича Горина, которая состоялась 21 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Урожай

В 2017 году общий объём валовой сельскохозяйственной продукции составит более 240 млрд рублей — более 160 тысяч рублей на один гектар. Это самый высокий показатель в стране. Лидером стал Волоконовский район, на территории которого валовое производство составит 22 млрд рублей, Новооскольский район (20 млрд), Шебекинский и Прохоровский районы (не менее 18 млрд в каждом). На первые места в производстве сельскохозяйственной продукции на гектар пашни вышли Ракитянский район (280 тыс. рублей), Волоконовский (270 тыс.) и Новооскольский (265 тыс.). Худшие показатели — у Вейделевского, Красненского, Ровеньского, Чернянского районов и Губкинского городского округа: они не преодолели 100-тысячный рубеж в производстве на гектар пашни.

Прибыль сельскохозяйственных организаций в 2017 году превысит 26 млрд рублей, а их рентабельность прогнозируется на уровне 12,5−13%. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по итогам года составит 31,5 тыс. рублей — это на 8% выше уровня средней зарплаты по области.

Растениеводы собрали почти четыре миллиона тонн зерна при урожайности более 50 ц/га. Наивысшей урожайности зерновых добились Ракитянский, Краснояружский и Ивнянский районы — более 60 ц/га. Достижения в сельском хозяйстве губернатор объяснил успешной реализацией программы биологизации земледелия, которая повышает и стабилизирует урожаи, а кроме того, обеспечивает производство экологически чистой продукции.

Мясной кластер области за год произведет около 1 млн 700 тысяч тонн мяса — это на 3,5% выше показателя 2016 года. Производство молока вырастет не менее чем на 50 тысяч тонн, или на 12%. А продуктивность впервые превысит семь тысяч килограмм от одной коровы. Объём производства яиц превысит полтора миллиарда штук.

Среди направлений работы на ближайшие годы Савченко назвал новую логистику сбыта продовольственной продукции. По его словам, прибыль в 26 млрд рублей ниже предыдущих показателей на 15−20 млрд рублей. Это произошло из-за снижения цены на реализацию мясной продукции, хотя потребительские цены только возросли. Поэтому губернатор предложил развивать собственные технологии доставки выращенной продукции к покупателям, в том числе — интернет-торговлю.

Для поддержки АПК правительство региона намерено развивать научные исследования, в первую очередь — селекцию, чтобы иметь свои сорта и гибриды в растениеводстве, в животноводстве — породы скота, в птицеводстве — кроссы, в микробиологии — штаммы. В земледелии будут внедряться новые технологии обработки, энергосберегающие системы.

По мнению губернатора, регион должен больше внимания уделять биотехнологиям и биотехнологическим продуктам. Например, в Белгородской области планируют получать треонин — аминокислоту, которая ещё не производится в России. Также животноводческих предприятий есть перспективы для развития индустрии детского питания.

Евгений Савченко анонсировал «инновационную трансформацию» сельского хозяйства, в том числе внедрение беспилотников и сельхозмашин, работающих без водителей. В сельской местности губернатор пообещал развивать инфраструктуру: водоотведение и водоснабжение, дороги, медицинские учреждения и скоростной интернет.

В своем выступлении губернатор упомянул вспышку африканской чумы свиней, зафиксированную в том числе на крупных белгородских предприятиях:

«Чтобы осуществлять эти грандиозные планы, мы должны гарантировать полную биологическую безопасность нашего региона. К сожалению, вынужден констатировать, что круговая оборона, которую мы много лет держали, защищаясь от африканской чумы свиней, дала сбой. Эта беда уже наносит колоссальный вред экономике и репутации нашей области… Мы обязаны справиться с этой угрозой, её дальнейшим распространением в нашем регионе. Однако те, кто в угоду своим корыстным интересам пренебрегает всеобщей безопасностью, должны понимать, что существующее законодательство предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность», — заявил Савченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за вспышек АЧС на площадок «Русагро» и «Мираторг» предприятия могут понести ущерб, превышающий 450 миллионов рублей. Такие подсчеты обнародовал региональный Россельхознадзор.