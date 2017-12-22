Пекин, 22 декабря, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Китай выражает США свой протест и решительное недовольство после введения американских санкций против бывшего сотрудника министерства общественной безопасности КНР Гао Яня, заявила 22 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Китайский протест

Власти США посчитали, что Гао Янь причастен к неким нарушениям прав человека, и применили к нему санкции, предусмотренные так называемым «глобальным законом Магнитского».

«Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — заявила в связи с этим официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам Хуа Чуньин, Пекин предлагает Вашингтону отказаться от этого шага, провоцирующего обострение китайско-американских отношений, и призывает США быть объективными и не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Напомним, принятый в 2016 году в США «глобальный акт Магнитского» подразумевает одностороннее введение американских санкций против граждан любого иностранного государства, которых Вашингтон сочтет причастными к коррупции или нарушениям прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США была опубликована новая стратегия, в тексте которой главными конкурентами названы Россия и Китай.