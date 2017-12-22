Ярославль, 22 декабря, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Ярославской области возбудил производство в отношении вальдорфской школы, где учительница написала на лбу ребенка-инвалида надпись «Не готов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Pixabay.com Детский омбусдмен выяснит причины ЧП

Как уже писало ИА REGNUM, инцидент произошел в октябре на уроке русского языка в частной вальдорфской школе. Учительница написала на лбу 14-летнего подростка, который является инвалидом с детства, слова: «не готов». Пока педагог выводила надпись, одноклассники удерживали мальчика. Свой поступок учительница объяснила тем, что подросток не готовился к урокам, нарушал дисциплину в классе, периодически срывал учебные занятия, мешал учителю вести урок и так далее.

В отношении директора школы было возбуждено административное дело за нарушение или незаконное ограничение прав и свобод учеников, но 21 декабря стало известно, что Кировский районный суд Ярославля его закрыл.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин возбудил производство по данному инциденту. В настоящее время в школе работают сотрудники аппарата уполномоченного, изучаются все обстоятельства, первичная и нормативная документация, ведутся опросы непосредственных участников конфликта. По итогам проверки будет вынесено мотивированное заключение.

«Основной целью проверки является выяснение причин и условий, которые повлекли саму возможность совершения педагогом недопустимых действий в отношении учащегося. Наша задача — разобраться, что привело к этому случаю. Материалы проверки мы передадим учредителям частной школы. В принципе, речь даже может идти об отзыве лицензии», — сказал Михаил Крупин.

Проверку инцидента проводит и Следственный комитет Ярославской области.