Ленинградская область, 22 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Для туристов, путешествующих по Ленинградской области, разработан специальный проект, объединяющий уникальные архитектурные и навигационные сооружения региона. В проект «Маяки Ленинградской области» включены четыре маршрута, один из которых проходит по легендарной Дороге жизни, сообщила ИА REGNUM 22 декабря пресс-служба областного правительства.

Yz1awa Осиновецкий маяк

Разработчиками проекта выступили комитет Ленинградской области по туризму и областное госучреждение «Информационно-туристский центр».

На маршруте «Западный» туристы знакомятся с историей укреплений на берегу Финского залива и Шепелевского маяка, от которого в годы Великой Отечественной войны начиналась ледовая дорога к островам Сескар, Малый и Лавенсаари в Финском заливе. В маршрут входят также форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь», памятник морякам-балтийцам.

В маршрут «Северный» включены маяки Ленобласти и фортификационные сооружения, расположенные на севере региона. Среди точек маршрута — мыс Песочный, форт «Ино», маяк на мысе Флотский, маяк «Стирсудден» и морское укрепление Выборгского залива — крепость Тронгзунд.

Маршрут «Восточный» начинается со второго по высоте в России Стороженского маяка (71 метр над Ладожским озером), построенного в 1908 году и действующего по сей день. В ходе путешествия туристы познакомятся с маяками Свирских каналов и сигнальными огнями Приладожских каналов.

Главный пункт маршрута «Дорога жизни» — Осиновецкий маяк, расположенный на берегу бухты, где начиналась ледовая и водная дорога, помогавшая выстоять блокадному Ленинграду. Рядом находится уникальный и современный музей «Дорога Жизни». В составе маршрута — мемориалы, входящие в состав «Зеленого пояса Славы Ленинграда».

По проекту «Маяки Ленинградской области» уже издан информационный буклет с описанием маршрутов.

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Напомним, 2018 год объявлен в Ленобласти Годом туризма. Как сообщало ИА REGNUM, регион разработал десять маршрутов продолжительностью в 2−6 дней в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье». На этих маршрутах предполагается ремонт дорог, чтобы они соответствовали современным стандартам.

Кроме того, в начале ноября в селе Старая Ладога введён в эксплуатацию причал для швартовки судов всех типов. Его конструкция позволяет принимать одновременно несколько пассажирских кораблей вместимостью до трёхсот человек. Первые круизные лайнеры смогут пристать к причалу уже в 2018 году. До 2021 года планируется создать в Старой Ладоге туристско-культурный центр. Он сможет принимать до 250 тысяч гостей, что вдвое больше текущих показателей.

В 2016 году Ленобласти посетили 3,5 млн туристов, из них 1,5 млн человек провели в регионе больше одного светового дня. К 2020 году поток туристов, приезжающих в регион, как ожидается, увеличится более чем в 1,5 раза.

«В следующие 10 лет мы должны реализовать ряд мега-проектов в сфере туризма. В первую очередь, я говорю о туристических кластерах в Старой Ладоге, Выборге и на острове Коневец. На следующем этапе мы займемся и другими локациями: Ивангород, Тихвин, Лодейное поле. Усадьбы и дворцы Ленинградской области требуют восстановления, заботы и интеграции в туристические маршруты», — подчеркивает губернатор Александр Дрозденко.